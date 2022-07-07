TFF’den kulüplere yabancı oyuncu transferinde kolaylık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig oyuncu uygunluklarında düzenlemeye gitti.

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TFF, kulüplere devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A takım listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar’ın ‘Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’ ve ‘TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu’nda yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Düzenlemeye göre Süper Lig kulüplerinin A takım listesinde en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurma kuralı devam edecek ve transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecek.

Transfer döneminin bitiminde A takım listesindeki 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı oyuncular, maçlarda forma giyemeyecek.

Ayrıca kulüpler her bir futbolcu için federasyona 500 bin lira altyapı fon bedeli ödeyecek.

TFF 1. Lig kulüpleri için de A takım listesinde sekiz yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam ederken, kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacak.