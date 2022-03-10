TFF, Süper Lig haricindeki müsabakaları 18-21 Mart’a aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırıldı.
TFF’nin açıklamasında, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.
Karara göre, 11-14 Mart’ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18-21 Mart haftasına alındı.
Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar sonra ilan edilecek.
Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.