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Yaramazlara biraz batar!

TFF, Süper Lig haricindeki müsabakaları 18-21 Mart’a aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırıldı.

Fotoğraf: AA

TFF’nin açıklamasında, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.


Karara göre, 11-14 Mart’ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18-21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

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