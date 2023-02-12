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Yaramazlara biraz batar!

TFF, kulüplerin ligden çekilme talebini onayladı: 3-0 hükmen yenik sayılacaklar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti.

Fotoğraf: AA

TFF, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’da merkezi bulunan kulüplerin, 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerden çekilme taleplerini kabul etti.


Yönetim kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek.

Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

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