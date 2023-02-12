TFF, kulüplerin ligden çekilme talebini onayladı: 3-0 hükmen yenik sayılacaklar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti.
TFF, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana’da merkezi bulunan kulüplerin, 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerden çekilme taleplerini kabul etti.
Yönetim kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.
Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek.
Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.