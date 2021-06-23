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Yaramazlara biraz batar!

TFF, kulüplerden bu yıl da ‘SGK ve vergi borcu yok’ yazısı istemeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transferlerin tescili için kulüplerin ibraz etmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazıyı bu sezon da istemeyecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın federasyonun açıklamasından aktardığına göre TFF Yönetim Kurulu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’na geçici madde eklenmesine karar verdi.


Bu maddeye göre kulüplerin, SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair transfer tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, 2021-2022 futbol sezonunda da uygulanmayacak.

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