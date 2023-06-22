TFF ‘futbolcu uygunluğu’ kurallarını değiştirdi

Kulüpler 14 yabancı futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ya da Türkmenistan vatandaşı bir futbolcu ve Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi bir futbolcu oynatabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan etti.

Süper Lig’in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Kulüplerin A takım listesine A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 yabancı uyruklu futbolcu yazması halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

14’ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcuyla sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri, A takım listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları oynatamayacak.

Ayrıca kulüpler, A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı bir futbolcu ve A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi bir futbolcuyla transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayıp bu oyuncuyu tescil ettirerek A takım listesine yazdırabilecek.

Takımlar, 1 Ocak 2003 ve daha sonra doğmuş A Milli Takım’da oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını, A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilecek. Bu oyuncuların son altı ay süreyle kulübüne tescilli ve 15 yaşını tamamlamış olması kaydıyla profesyonel futbolcu olma koşulu aranmayacak.

Süper Lig’de kulüplerin A takım listesi en fazla 30 futbolcudan oluşacak.