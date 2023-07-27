‘Testere’nin suyunun suyu: İlkiyle ikincisi arasında geçen yeni film yolda

Korku filmi serisi ‘Testere’nin yeni devam filmi ‘Sav X’den ilk afiş yayınlanarak Jigsaw’un dehşet verici ve ustaca tuzaklarıyla birlikte geri dönüşü duyuruldu.

Kevin Greutert’in yeniden yönetmen koltuğunda oturacağı 10’uncu film, Testere’nin kronolojik olarak ilk filmiyle ikinci filmi arasında geçiyor.

Jigsaw’un kendi yöntemleriyle bir intikamın peşine düşmesinin anlatılacağı filmden ilk afiş yayınlandı.

Welcome back to the game. #SawX – only in theaters September 29. pic.twitter.com/3Hd8mZUU6s — Saw (@Saw) July 26, 2023

Yeni filmde Jigsaw, deneysel bir prosedürün kendisini iyileştirebileceği umuduyla Meksika’ya gider. Ancak çok geçmeden, operasyon bir aldatmaca çıkar. Bu da onu dolandırıcılara karşı özenle hazırlanmış bir başka grotesk cinayet çılgınlığına götürür.

Filmin 27 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor.

Serinin son filmi, 2021’de vizyona giren ‘Spiral: Testere Devam Ediyor’du. Filmde dünyaya adalet getirmek isteyen sadist bir katilin cinayetlerinin emekli bir komiserin yardımıyla çözülmesi anlatılıyordu. Yönetmenliğini Darren Lynn Bousman’ın üstlendiğini filmin başrollerinde Chris Rock ve Samuel L. Jackson oynamıştı.