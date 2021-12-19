Tesla bebek: Eşi otomatik pilota alıp hastaneye giderken kadın arabada doğum yaptı

Dünyada bir ilk olduğu düşünülen ‘Tesla bebek’ doğdu: ABD’de bir kadın elektrikli akıllı araç otomatik pilotta seyrederken ön koltukta doğum yaptı.

Philadephia Inquirer’ın haberine göre doğum, Yiran Sherry (33) ve eşi Keating Sherry’nin (34) eylül ayında üç yaşındaki çocuklarını kreşe götürürken gerçekleşti.

Çift arabalarıyla trafikte sıkıştığı sırada Yiran Sherry’nin suyu geldi. Kasılmalar artıp trafik açılmayınca çift hastaneye yetişmelerinin mümkün olmadığını farkında vardı.

Keating Sherry navigasyonu hastaneye gitmek üzere ayarlayıp Tesla’yı otomatik pilota aldı.

Sherry bir eli direksiyonun üzerindeyken karısıyla ilgilendiğini anlattı: “Elimi o kadar sıkıyordu ki kırılacak sandım. ‘Yiran tamam, nefes almana odaklan’ diyordum. Kendime de tavsiyem buydu. Adrenalinim tavan yapmıştı.”

Çift hastaneye vardığında bebekleri doğmuştu. Hemşireler bebeğin göbek bağını ön koltukta kesti.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatlayan çift, Tesla’ya atıfla kızlarının adını Tess koymayı düşündü ancak sonunda Meave Lily’de karar kıldı.

Baba Sherry, “Mükemmel otopilot tasarımı için dahi Tesla mühendislerine teşekkür ederiz” dedi.