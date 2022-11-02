Tesadüfen bulunan taşların tarım takviminin parçaları olduğu anlaşıldı: Anadolu’da bilinen ilk örnek

Kayseri’nin Develi ilçesinde tesadüfen bulunan ve üzerinde kırmızı boyalı şekiller yer alan kesme taşların, Roma dönemine ait biyodinamik tarım takvimi olduğu belirlendi.

Fotoğraflar: AA

Kültepe Koramaz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Yazlık, 2013’te arkadaşlarıyla gezerken üstünde kırmızı kök boyalar işlenmiş çeşitli figürlerin yer aldığı beş kesme taşa rastladı.

Kayseri Müze Müdürlüğünce koruma altına alınan taşlarla ilgili araştırma yapan Yazlık, aynı dönemde kullanılan benzer takvimlerden ve taşların üzerindeki figürlerden yola çıkarak, Roma dönemine ait biyodinamik tarım (en eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemi) takvimini ortaya çıkardı.

“Üzerlerinde ayın evreleri ve takım yıldızlarına benzeyen belirli bir sistematikle dizilmiş noktalar olduğunu gördüm” diyen Yazlık, taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan tarım takvimine ait parçalar olduğunu tespit ettiğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Roma döneminde kullanılan takvimin, Anadolu’da bilinen ilk ve tek örnek olarak öne çıktığını vurgulayan Yazlık, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde taşlarla ilgili makale yazdı ve 1700 yıllık taşların turizm açısından da önem taşıdığını söyledi.