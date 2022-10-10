‘Terminatör’le spor dersi 150 bin dolar

Oyunculuğu kadar vücut geliştirme konusundaki başarılarıyla da tanınan Arnold Schwarzenegger’le spor dersinin bedeli 150 bin dolar (2 milyon 787 bin lira)! Avusturya doğumlu ABD’li oyuncu, dün iki aileye spor eğitmenliği yaptı. İki seans için aldığı 300 bin dolarsa (5 milyon 574 bin lira) hayır işine gitti.

Fotoğraf: www.tmz.com

‘Terminatör’ lakaplı oyuncu cumartesi akşamı, 30 yıl önce kurduğu, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek veren After School All Stars yararına açık artırma düzenledi. Evinde düzenlenen yemek ve açık artırmaya oyuncular Sylvester Stallone, Danny DeVito da katıldı. Katılanlar kişi başı 50 bin dolar (929 bin lira) ödedi.

Schwarzenegger’in şahsi eşyalarını da sattığı gecede öğrencilere spor başta olmak üzere okul sonrası eğitim veren dernek için 5,2 milyon dolar (96,62 milyon lira) toplandı. Bunun 1,75 milyon doları (32,52 milyon lira) açık artırmadan kalanı bağışlardan elde edildi.

Satışa sunulanlar arasında Schwarzenegger’in kıyafetleri, evindeki sanat eserlerinin yanı sıra onunla spor dersi de vardı.

Spor dersini satın alan iki aile ertesi gün vücut geliştirmede şampiyonlukları bulunan Schwarzenegger’le spor salonunda buluştu.

İlk seans Morris Flancbaum ve ailesinindi. Onlar ve diğer aile Kaliforniya eyaletinde valilik de yapan Schwarzenegger’in ‘talimatlarıyla’ spor yaptı. Schwarzenegger, formda kalmak için kendisinden tüyolar alan öğrencilerini terletti.