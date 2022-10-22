Teoman ‘Bandırma Füze Kulübü’ için stüdyoya girdi: İnleyen Nağmeler

Müzisyen Teoman, bu hafta vizyona giren Bandırma Füze Kulübü filmi için bestekâr Zeynettin Maraş’ın unutulmaz eseri ‘İnleyen Nağmeler’i yorumladı. Eser, gerçekleşmeyen hayalleri, yarım kalan düşleri anlatırken geçmişi yâd ediyor.

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil’in başrolleri paylaştığı ‘Bandırma Füze Kulübü’, yıllar önce gökyüzüne füze atmayı başaran bir avuç liseli gencin bugün pek de hatırlanmayan hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Teoman da bu aşk ve umut hikayesinin anlatıldığı film için stüdyoya girdi. Gerçekleşmeyen hayaller, yarım kalan düşleri anlatırken geçmişi yâd eden nihâvend makamındaki ‘İnleyen Nağmeler’ adlı eseri yorumladı.

Teoman filmin kendisini çok duygulandırdığını söyledi:

“Bandırma’da yaşayan ve bilim kulübü kurup uzaya füze gönderen gençlerle ilgili bu olayı bilmiyordum, çok ilginç geldi bana. Şarkıyı kaydettik; beğenildi de ama o gece üçte uyanıp çok daha iyi söylemem gerektiğini düşündüm. İçime sinmemiş demek ki, beni uyandırmış o fikir… Bir kez daha kaydettik, bu seferki çok daha iyi oldu bence.”

Deniz Enyüksek’in yönettiği İnleyen Nağmeler’in klibi Youtube’da yayımlandı.