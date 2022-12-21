‘Ten Rengi’ perde açıyor: Hayattan koparılan kadınların hikayesi

Altkat Sanat Tiyatrosu, kadın cinayetlerinin anlatıldığı yeni oyunu ‘Ten Rengi’ni izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Oyunun prömiyeri 23 Aralık Cuma günü.

Türkiye’de ‘önlenemeyen’ kadın cinayetlerini anlatan Ten Rengi, öldürülen bir psikoloğun anlatımıyla başlıyor.

Katledilen kadınların gerçek hikayelerinin işlendiği oyunda, toplumun kadına bakışı açısı da ele alınıyor. Oyun, izleyici üzerinden toplumla yüzleşiyor.

‘Yüzlerimizi birbirimize çevirmezsek, gözlerimizi birbirimizin gözlerine gerçek anlamda dikmezsek, kadına açılan bu savaşı kaybetmeye mahkûmuz’ mesajının verildiği oyunda, hem erkeği yaratan toplum hem de cinayetleri işleyen erkek konu ediliyor.

Nevzat Süs’ün yazıp yönettiği oyun, Müge Saut’un tek kişilik performansıyla 23 Aralık’ta izleyici karşısına çıkıyor.

Ten Rengi’nin Ocak 2023 programı ise şu şekilde:

6 Ocak Cuma – 20.30

15 Ocak Pazar – 18.00

20 Ocak Cuma – 20.30

27 Ocak Cuma – 20.30