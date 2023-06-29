Temyiz mahkemesi: Britanya hükümetinin ‘Ruanda planı’ hukuka aykırı

Londra Temyiz Mahkemesi, Britanya hükümetinin sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Britanya geçen sene hazırlanan ‘Ruanda Planı’ kapsamında düzensiz sığınmacı ve ülkeye illegal yollarla girip sığınma talebi yapanları Ruanda’ya gönderme hedefini açıklamıştı.
Yüksek mahkeme sığınmacıların Ruanda’ya gönderilme planını yasa dışı bularak geçen sene 14 Haziran’da Ruanda’ya gitmek için havalimanında bekleyen uçağın kalkışını durdurmuştu.
Dünyada büyük tepkiler çeken Ruanda Planı’yla Britanya, Ruanda’ya sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılaması için beş yıllık 120 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti.
Britanya’da hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz sığınmacının Manş denizini geçmesinin ardından, sınır dışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.
Temyiz mahkemesi de planı yasa dışı buldu
Reuters’ın aktardığına göre, söz konusu planı Londra Temyiz Mahkemesi de yasa dışı buldu.
Üç kıdemli yargıç, ‘çoğunluk oyla’ Ruanda’ya ‘güvenli bir üçüncü ülke’ muamelesi yapılamayacağına karar verdi.
Tartışmalı ‘yasa dışı göç’ yasa tasarısı
Bu senenin başlarında konuşulan ‘yasa dışı göç’ yasa tasarısı tartışmalı maddeler içeriyordu.
Ülkeye Manş denizi yoluyla giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırlayan Britanya hükümeti, düzensiz göçmenleri yakalandığı anda gözaltına almayı öngörüyordu. Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecekti.
Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacaktı. Ülkeye yasa dışı yollarla giren kimseye sığınma talebi hakkı verilmeyecekti.