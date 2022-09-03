Temizlik işçisi olarak girdiği belediyede solist olarak sahne alıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Çiğdem Akdoğan, girdiği yetenek sınavının ardından belediyenin Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.
AA’nın belediyenin açıklamasından aktardığına göre Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nda görevli 41 yaşındaki Akdoğan, Türk halk müziği topluluğu solist alım sınavına ilişkin ilanı görerek başvuruda bulundu.
Yetenek sınavında jüri karşısına çıkan Akdoğan, sınavı kazanamadı ancak jüri üyelerinin önerisiyle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki topluluk kadrosuna dahil edildi.
Akdoğan, topluluk bünyesinde solist olarak yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.