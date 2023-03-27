TEM’de trafik kazası: Altı kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
AA’nın aktardığına göre otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada altı kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.