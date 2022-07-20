Temaslı aramak için kilitleri kırıp evlere girdiler

‘0-Covid’ politikası uygulayan Çin’in Guangzhou kentinde ‘temaslı aramak için’ onlarca evin kapısının kilidini kırıp içeri giren yetkililer ‘özür diledi.’

Fotoğraf: Phoenix News

Son aylarda vakaların artıması nedeniyle başta başkent Pekin ve Şanghay kenti olmak üzere karantina uygulanan ülkede Guangzhou’da da vaka sayıları arttı.

Tianmu News’un haberine göre kentteki bir apartmanda bir grup kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplum hizmeti yapanlar ve bazı memurlar ‘yakın temaslı avı’na başladı. 10 Temmuz’da temaslıların karantina merkezine götürülmemek için saklanıyor, kapıyı açmıyor olabilecekleri düşüncesinden yola çıkarak evlere izinsiz girme yolunu seçti.

En az 84 evin kapısının kilidi kırılıp içeride arama yapıldı. Covid-19 testi pozitif çıkanlar karantina merkezine götürülmüştü ancak temaslıların bir kısmı evlerinde saklanırken bulundu.

Evlere zorla girildiği anların görüntüsü Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da gündeme oturdu. Kullanıcılar, birinin evine izinsiz girmenin yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak bu kişilerin tutuklanmasını istedi.

Kentin Liwan bölgesinin yönetimi özür diledi ve kilitleri kırılanların zararının tazmin edileceğini açıkladı. Soruşturma başlatıldığı ve sorumluların cezalandırılacağı belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ”Burası gerçekten kanunlarla yönetilen bir ülke mi” diye sorarken bir diğeri, ”Özür dilemek yeterli değil” sözleriyle tepki gösterdi.