Teleferik arızalandı, 70 metre yükseklikte saatlerce mahsur kaldılar

Lübnan’ın Cunye kentinde arıza nedeniyle metrelerce yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 19 kişi, saatler süren operasyonun sonunda kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre çoğunlukla turistlerin kullandığı Cunye kentinden Harisa Dağı’na çıkan teleferiğin arıza nedeniyle durdu.

Çoğu çocuk olmak üzere 19 kişi saatlerce havada teleferik kabinleri içinde mahsur kaldı. Kurtarma ekibi, kabindeki kişileri iplere bağlayarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirdi.

Başkent Beyrut’un kuzeyindeki sahil kenti Cunye’nin hemen yanında yer alan Harisa Dağı ve Meryem Ana Kilisesi, turistlerin uğrak noktaları arasında.

Kıyıdan metlerce yükseklikteki dağa ve kiliseye teleferik bağlantısı bulunuyor.

Lübnan’da 2019’dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet 2021’den beri halka günlük sadece dört saat elektrik verebiliyor.

Bu nedenle ülke genelinde birçok turistik işletmede sık sık arızalar ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hatta hizmet dışı kalabiliyor.