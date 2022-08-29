Tel örgüden atlayıp bölmesine girdiği aslanlar tarafından öldürüldü

Gana’daki bir hayvanat bahçesinde tel örgüyü aşıp aslanların olduğu bölüme giren kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ghanaianamericannews.com

Adı açıklanmayan orta yaşlı bir adamın, başkent Accra’daki hayvanat bahçesinde aslanların olduğu bölüme girdiği fark edilince görevliler hemen oraya koştu. Adam aslanların saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti.

Polis, bir dişi bir erkek aslanla iki yavrunun bulunduğu bölmeye neden girdiğinin belli olmadığını açıklarken haber sitesi MyJoyOnline, adamın yavrulardan birini çalmayı amaçladığını yazdı.

Aslanların bakıcıları tarafından bir kenara alınıp adamın cansız bedeninin çıkarıldığını belirten hayvanat bahçesi yönetiminin açıklamasında, ”Aslanların hiçbiri kaçmadı” dendi ve kamuoyunun panik olmaması istendi.