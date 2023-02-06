Tel Aviv belediye binasına Türk bayrağı yansıtıldı

Depremlerin ardından İsrail’in Tel Aviv şehrinde belediye binasına dayanışma amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Fotoğraf: Twitter

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı. Resmi açıklamalara göre saat 20:20 itibarıyla, depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı. Şu ana kadar 1651 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 119 kişi yaralı. Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…

Görüntüyü Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, Twitter’dan paylaştı. Huldai, İngilizce mesajında şunları dedi: “Bu felakete karşı kalbimiz Türkiye halkıyla birlikte.”

Huldai altına da Türkçe olarak “Kalbimiz depremden zarar görenlerin yanında” diye yazdı.