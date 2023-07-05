Tekstil ve giyimde istihdam kaybı 134 bini aştı

Son bir yılda tekstilde 103 bini, hazır giyimdeyse 30 bini aşkın çalışan sektörden çıktı.

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Tekstil ve hazır giyim sektörleri, son yılların en kötü dönemini geçiriyor. İhracat pazarlarında yaşanan daralmanın yanı sıra rakip ülkelere göre yüksek seyreden maliyetler nedeni ile sipariş kaçıran sektörlerde yaşanan küçülmeye EYT düzenlemesi de eklenince istihdam kaybı hızlandı.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre son bir yıllık dönemde iki sektördeki çalışan sayısı 134 bin kişi azalarak 1,07 milyona geriledi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, ‘‘Geçen yıl nisan ayından bu yıl nisan ayına kadar geçen sürede 134 bin kişi işsiz kaldı. Mayıs ve haziran ayında da ilaveler olacaktır. Haziran itibarıyla tekstil sektörü ile birlikte toplam istihdamın 1 milyonun altına düşmüş olması mümkün” dedi.