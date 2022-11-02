‘Teknoloji’ etkinliği diye götürülen öğrenciler kendilerini ‘İlk oyum Erdoğan’a’ mitinginde buldu

İzmir’de öğrenciler velilerinden ‘teknoloji etkinliği’ için izin alınarak AKP’nin ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ mitingine götürüldü.

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İzmir’de Bornova Kültür Merkezi’nde, 1 Kasım’da AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ isimli etkinliğe Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerinin götürüldüğü ortaya çıktı.

Birgün’ün haberine göre velilere teknoloji etkinliği için izin kağıdı imzalatılırken, öğrenciler salona girdiğinde ‘İlk oyum Erdoğan’a’ afişleri ve pankartlarıyla karşılaştı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da konu hakkında soru önergesi verip şu açıklamayı yaptı:

“İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini bugün teknoloji etkinliğine gidiyoruz diye götürüyorlar ancak öğrencilerimiz karşısında ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ Recep Tayyip Erdoğan sloganları ve AKP bayraklarıyla karşılaşıyorlar. Gençlerin iradesi dışında, ellerinden seçim yapma hakkı alınarak parti propagandası yapılmasını da böyle bir siyaset anlayışını da kabul edemeyiz. Okulda dersinin başında olması gereken gençlerin Erdoğan propagandasında ne işi var?”