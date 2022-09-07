Teknesi batan balıkçı dondurucu sayesinde hayata tutundu: 11 gün sonra kurtarıldı

Brezilya’da, teknesi batan bir balıkçı 11 gün süreyle derin dondurucu sayesinde hayatta kaldı.

Fotoğraf: Record TV

Romualdo Macedo Rodrigues, tek başına denize açıldı. Üç gün denizde kalıp avlanmayı planlayan Rodrigues’in teknesi battı. Atlantik Okyanusu’nun ortasında kalan ve yüzme bilmeyen Rodrigues teknedeki dondurucunun batmadığını görünce ona tutundu ve sonra içine girerek yardım gelmesini bekledi.

Brezilyalı balıkçı yaşadıklarını yerel TV kanallarına şöyle anlattı: ”Okyanusun ortasında çaresiz bir şekilde kalmıştım. Dondurucunun batmadığını fart ettim. Kapağı açıktı içine atladım ve orada beklemeye başladım. Hala inanamıyorum mucize gibi. Elimdeki tek şey dondurucuydu ve günlerce orada bekleyerek kurtuldum. Bu kurtuluş öyküsünü anlatabileceğimi hiç düşünmüyordum.”

Zamanla dondurucunun içine su dolmaya başladığını, karısını ve çocuklarını bir daha hiç göremeyeceğini düşündüğünü anlatan Rodrigues’i bölgeye balık tutmaya giden başka balıkçılar fark etti. ”Bir teknenin yaklaştığını görünce vargücümle ellerimi kaldırdım ve yardım istedim” diyen Rodrigues’i balıkçılar ve onların haber verdiği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

11 gün tek başına okyanusun ortasında kalan Rodrigues, sağlık kontrolünden geçirildi ve ailesine kavuştu.

Denizcilik endüstrisi için araştırma yapan kısa adı SRI olan sivil toplum kuruluşu balıkçıların görev başında ölme riskinin diğer mesleklere oranla daha yüksek olduğunu açıkladı.