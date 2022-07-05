Tekirdağ’da, ‘kunduru’dan 25 ton rekolte bekleniyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, yaygınlaştırılması amacıyla 60 dönümlük alanda ekilen ‘kunduru’ cinsi buğdayın hasadına başlandı.

Fotoğraflar: AA

Belediyenin iştiraki Kent AŞ tarafından Karlı Mahallesi’ndeki 60 dönümlük alana geçen yıl ata tohumu kunduru cinsi buğday ekildi.

Yaklaşık 25 ton rekolte beklenen buğdayın hasadına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bölgede örnek bir tarımsal yatırım projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Çetin, “Bu yıl hasattan elde edilen tohumlarımızı daha büyük alana ekip ata tohumlarımızı yaşatmak istiyoruz. Arzu eden çiftçilerimize de bu tohumlarımızı verip çoğaltmayı istiyoruz” dedi.