Tekirdağ’da havayı kirleten 12 işletmeye 1,5 milyon lira ceza

Tekirdağ’daki denetimlerde havayı kirlettikleri tespit edilen 12 tesise 1,5 milyon lira ceza uygulandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün açıklamasına göre koku şikayetleriyle ilgili Çorlu ilçesinin Esentepe, Hürriyet, Alipaşa, Kazımiye ve Muhittin mahallelerindeki sanayi tesislerinde denetimler gerçekleştirildi.
Kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinde emisyon ölçümleriyle yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler gibi parametrelerin ölçümü yapıldı.
69 tesisin bacalarında kirletici gaz ölçümünün yapıldığı denetimlerde ambalaj atıklarını yaktıkları tespit edilen 3 işletmeye de 750 bin lira ceza uygulanarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
AA’nın aktardığına göre Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan Emlak Konutları Aile Sağlığı Merkezi bahçesine Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kuruldu.