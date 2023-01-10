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Yaramazlara biraz batar!

Tekirdağ’da genç kadını öldüren erkek intihar etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde genç kadını bıçaklayarak öldüren erkek daha sonra intihar etti.

Fotoğraf: csgorselarsiv

AA’nın aktardığına göre Aysun Ahnas (24), Eski Cami-Orta Cami Mahallesi’ndeki evinde Baver Gözetir (26) tarafından boğazından bıçaklandı.


Gözetir daha sonra kendini asarak intihar etti.

Ahnas’tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahnas ve Gözetir’in öldüğünü belirledi.

Savcının incelemesinin ardından cesetler, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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