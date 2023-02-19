Tekirdağ’da deprem riski olan beş okul tahliye ediliyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde deprem riski olan beş okul tahliye edilerek öğrenciler sağlam yapılı başka okullara nakledilecek.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından İstanbul valiliği, deprem riski olduğu tespit edilen 93 okulun tahliye edileceğini bildirirken, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü de il genelindeki okul binalarında etüt çalışmaları yaptırıyor.

Bu kapsamda, Çorlu’daki okul binalarında yapılan çalışmalarda riskli görülen beş okulun öğrencilerinin başka okullara nakli kararlaştırıldı.

İlçedeki Alipaşa İlkokulu ve Türkgücü İlkokulu ile Ortaokulu’nun yıkılmasına, Şahinler Ortaokulu, Gazi ve Uncular ilkokulları binalarının da güçlendirilmesine karar verildi.

Beş okulun öğrencileri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başka okullarda eğitim görecek.

Bu arada okullardaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Deprem