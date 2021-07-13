Tefecilik-2 operasyonu: 98 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen Tefecilik-2 operasyonunda 98 kişi gözaltına alındı.

Fottoğaf: AA

AA’nın haberine göre EGM’nin açıklamasında, 17 Mart’ta ülke genelinde eş zamanlı olarak 55 il, 333 adreste 355 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu düzenlendiği anımsatıldı.

Bu kez eş zamanlı olarak 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik operasyonu düzenlendiği belirtildi. Açıklamaya göre 98 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca, iki tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek, senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı bulundu.

Operasyon devam ediyor.