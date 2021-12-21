Tecavüzcü dediği adamın başını kesen Nevin Yıldırım’ın cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Isparta’da kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü erkeği öldürüp başını kesen Nevin Yıldırım’ın cezasını onadı.
Yıldırım, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine defalarca tecavüz edip hamile bıraktığını söylediği iki çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i 29 Ağustos 2012’de önce silahla vurmuş, ardından kafasını kesip köy meydanına atmıştı.
Hakkında 2013’de dava açılan Yıldırım’a 25 Mart 2015’te ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti. Ancak savcı cezayı az, Yıldırım avukatları da çok bularak Yargıtay’a itiraz etmişti.
Yargıtay’ın 14 Eylül 2017’de kararı usül yönünden bozmasının ardından Yıldırım’a ikinci yargılamada da müebbet cezası verilmişti.
Dosya daha sonra tekrar Yargıtay’a gitmişti. Yargıtay savcılığı, Yıldırım’ın cezasının onanması talep etmişti.