Tecavüzcü dediği adamın başını kesen Nevin Yıldırım’ın cezası onandı

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir yazı yazarak, tıbbi cihaz sektörünün ödeme, kur farkı ve tasfiyeye ilişkin sorunlarının ivedi olarak çözüme kavuşturulmasını talep etti. Federasyon, müteahhitler için hazırlanan fiyat farkı düzenlemesinin sektörleri için de yapılmasını istedi.