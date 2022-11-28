TEB ödüllerinde ‘kadın-erkek ayrımı’ kaldırıldı

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) jürisi, TEB ödüllerinde ‘oyuncu’ kategorisinden ‘kadın/erkek’ ayrımını kaldırdıklarını bildirerek artık ödülleri ‘performansa‘ vereceğini aktardı.

Fotoğraf: Pexels

Tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren, 74 üyeyle çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği bu yıl 30’uncusu düzenlenecek TEB ödülleri sürecine bazı yeniliklerle başlıyor.

Bu seneden itibaren TEB ödülleri ‘oyuncu‘ kategorisinden ‘kadın/erkek’ ayrımı kaldırıldı. TEB’in oyuncu kategorisi ‘Yılın Oyuncuları’ olarak adlandırılacak ve cinsiyet ayrımı gözetilmeyecek.

2023 senesinin mayıs ayında verilmesi planlanan TEB ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyesi olan 11 kişilik jürinin kararıyla belirlenecek.

Benzer bir örnek 2020’de Malatya Film Festivali’nden gelmişti ancak karar Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘değerlerimizle bağdaşmadığı için‘ iptal edilmişti.