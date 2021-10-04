Tayvan, hava savunma sahasına Çin’e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) ait 52 savaş uçağının, Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Tayvan Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden 34 J-16 ve 2 SU-30 avcı uçağıyla iki Y-8 ASW deniz devriye uçağı, iki KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı ve 12 H-6 bombardıman uçağının bugün gündüz saatlerinde güneybatı hava savunma sahasına girdiğini duyurdu.

AA’nın aktardığına göre açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, faaliyetlerini izlemek üzere sivil devriye uçaklarıyla hava savunma füze sistemlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Uçuşlar, Tayvan’ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020’den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilanının kutlandığı 1 Ekim Çin Ulusal Günü ve onu izleyen iki günde toplam 93 uçak, Tayvan’ın ADIZ ilan ettiği bölgeyi ihlal etmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiği bilgisini paylaştı.

1 ve 2 Ekim’deki uçuşlar, Tayvan’ın o güne dek tespit ettiği, en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal olmuştu.

Çin’in ADIZ’a yönelik uçuşlarını uçak sayısını arttırarak sürdürmesi bölgede gerilimin tırmandığına işaret ediyor.

Tayvan’ın resmi istatistiklerine göre, Çin savaş uçakları bu yıl 199 günde ADIZ’a yönelik ihlallerde bulundu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.