Taylor Lautner, Taylor Swift ile çıkarken yaşadığı pişmanlığı anlattı

ABD’li oyuncu Taylor Lautner, ‘yapabilseydi’ 2009 yılına, eski sevgilisi Taylor Swift’in ödül aldığı MTV Müzik Ödülleri gecesine dönmek istediğini söyledi.

Taylor Lautner – Taylor Swift (PictureGroup)



Alacakaranlık film serisindeki ‘Jacob Black’ rolüyle tanınan Taylor Lautner ve eşi Taylor Dome, ruh sağlığının önemine dikkat çekmek için başladıkları ‘The Squeeze’ isimli podcastin ilk bölümünü dün yayımladı.

Independent’ın aktardığına göre Taylor Dome, Lautner’e ‘yapabilseydi hangi ana geri döneceğini’ sordu.

Oyuncu, eski sevgilisi şarkıcı Taylor Swift ile birlikteyken yaşadığı bir olaydan duyduğu pişmanlığı anımsadı.

2009 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri’nde ödülünü almak için sahneye çıkan Taylor Swift’in konuşmasını, sahneye fırlayarak kesen Kanye West’e müdahale etmediği için pişman olduğunu aktaran Lautner, yaşananların bir ‘skeç’ olduğunu düşündüğünü belirtti.

O gece Swift’e ödülü takdim etmek için sahnede olan Lautner, şöyle devam etti:

“Onun beş adım arkasında duruyordum, tam teşekkür konuşmasının ortasında Kanye West sahneye fırladı. Onları göremiyorum, konuşmalarını zar zor duyuyorum. Tüm bunların üzerinde çalışılmış ve prova edilmiş bir skeç olduğunu düşünüyorum çünkü başka neden Kanye West sahneye çıkıp Taylor Swift’in sözünü kessin ki?”

Taylor Swift, 2009 MTV Müzik Ödülleri’nde ödülünü alıp konuşmasını yaparken Kanye West, Swift’in elinden mikrofonu alıp “Beyonce’nin Single Ladies şarkısının klibi ödülü daha çok hak ediyor” demişti