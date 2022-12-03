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Yaramazlara biraz batar!

Tavşanlı Belediyesi, ‘millet bahçesi’ne zarar veriyor diye hayvan beslemeyi yasakladı

Kütahya’da AKP’li Tavşanlı Belediyesi, ‘millet bahçesi’ne zarar verdikleri gerekçesiyle bazı mahallelerde küçükbaş hayvan beslemeyi yasakladı. Mahkeme yeni bir karar verilinceye kadar encümen kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ancak belediye mahkeme kararına uymayarak ahırları mühürlemeye devam etti.

Fotoğraf: BirGün

Mahkeme, 22 Kasım’da yeni bir karar verilinceye kadar encümen kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ancak belediye mahkeme kararına uymazken yetkililer ahırların mühürlenmeye devam edeceğini bildirdi.


BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre 100 küçükbaş hayvanı olan Nuray Akkoç, belediyenin ahırını mühürlediğini belirterek, şunları söyledi: “Evimizde mutfak dolabımız bile yok ve annem kanser hastası. Belediye başkanı ise bizi mahallemizden kovmak istiyor. Belediye başkanı bizlere yardımcı olmuyor. ‘Nereye giderseniz gidin’ diyor. Başkana yalvardım, ‘Annem ölüyor’ dedim ama dinlemedi. Belediye yetkilileri ‘Biz mahkeme falan dinlemiyoruz ahırları mühürleyeceğiz’ diyor. Birçok ahır da mühürlendi.”

Başkan Güler: Çok şikayet aldık

Belediye Başkanı Mustafa Güler ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi ve “Mühürlediğimiz yapılar ahır ruhsatı olan yapılar değil, hatta ruhsatsız yapılar. CİMER üzerinden çokça şikâyet gelince ve orada yaptığımız parkta hayvanlar otlatıldığı için bu adımı atmak zorunda kaldık” dedi.

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