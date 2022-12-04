Tasarımda ‘ileri dönüşüm’: Portakal kabuğundan mobilya ve çanta

Dünyada her gün tonlarca meyve ve sebze kabuğu çöpe gidiyor. Hayvanlar derisi için öldürülmeye devam ediyor. Peki bu çöpe giden meyve ve sebzelerin kabukları vegan ve doğada parçalanabilir deriye dönüşse, güzel olmaz mıydı? Peki siz portakal kabuğunuzu nasıl alırsınız? Çanta olarak mı sehpada mı?

Omar Sartawi hem şef hem tasarımcı.

Ürdünlü şef ve avangart tasarımcı Omar Sartawi, ileri dönüşümün öncülerinden. Modada sürdürülebilirlik amacıyla yola çıkan Sartawi, eski ve modern yöntemleri bir araya getiriyor, meyve ve sebze kabuklarından hayalleri zorlayan malzemeler yapıyor.

Örneğin Sartawi, portakal kabuklarını sertleşinceye kadar pişirme, dondurma ve kurutma işlemlerine tabi tutuyor. Sonra dijital fabrikasyon adını verdiği yöntemle bunlardan çanta ya da mobilyalar üretiyor.

Duck a Lorange adlı bu sehpa da atık portakal kabuklarından üretilmiş.

Portakal kabuğundan ürettiği ve ‘Duck a Lorange’ adını verdiği sehpa katıldığı bütün fuarlarda büyük ilgi gördü. Yine portakal kabuklarından ürettiği çantanın binlerce dolara satıldığını söylüyor Sartawi.

15 portakaldan bir çanta

Sartawi’nin 15 portakalın kabuğundan değişik tekniklerle ürettiği çanta binlerce dolara alıcı buluyor.

Sartawi, elimizdeki doğal malzemelerle yapılabileceklerin sınırsızlığını öğretiyor: “O kadar çok meyve ve sebze kabuğu çöpe atılıyor ki… Tüm bu yiyecek atıklarının deriye dönüştürüldüğünü hayal edin. Bunun gezegenimize ve kurtardığımız hayvan hayatlarına etkisi ölçülemez… Yaklaşık 15 portakalın kabuğundan yaptığım çanta binlerce dolara satılabiliyor, bu bile atık olarak gördüğünüz şeylere bakış açınızı değiştirmeye yeterli.”