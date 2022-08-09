Tasarımcı Issey Miyake hayatını kaybetti

Japon moda tasarımcısı Issey Miyake 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kyodo haber ajansının aktardığına göre 5 Ağustos’ta hayatını kaybeden tasarımcı uzun kariyeri boyunca modern ve geleneksel teknikleri kullanması, parfümleri, Steve Jobs’ın imzası haline gelen boğazlı kazak tasarımıyla dünya çapında ün kazanmıştı.

Tasarımcı için kapalı bir tören düzenlendiği belirtildi.

1938’de Hiroşima’da doğan modacı ABD, şehri atom bombasıyla vurduğunda henüz yedi yaşındaydı. Kariyeri boyunca bu konuda konuşmaktan imtina eden Miyake, 2009’da, dönemin ABD başkanı Barack Obama’nın Hiroşima’yı ziyaret etmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında New York Times için kaleme aldığı yazıda ‘Hiroşima’dan sağ kurtulan tasarımcı’ olarak anılmak istemediğini söylemişti.

“Gözlerimi kapattığımda hala kimsenin başına gelmemesi gereken şeyler görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Çocukken dansçı ya da sporcu olma hayali kuran tasarımcı kız kardeşinin moda dergilerini okuyunca kararını değiştirdiğini anlatmıştı.

Tokyo’da grafik tasarım eğitimi alan Miyake 60’lı yıllarda Paris’e yerleşerek Guy Laroche ve Hubert de Givenchy gibi moda dünyasının öncü isimleriyle çalıştı. 1970’te ülkesine dönerek Miyake Design Studio’yu açtı.

80’lerin sonlarında pililer üzerinde çalışmalar yaparak polyester karışımlı, kırışmayan, kullanımı pratik bir kumaş yaratmış ve bu ‘Pleats Please’ adıyla imzası haline gelmişti.

Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın talebi üzerine sık sık giydiği boğazlı kazaklardan 100 tane tasarlamıştı.