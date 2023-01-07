Tasarı hazır: Almanya’da vatandaşlığa geçiş artık daha kolay olacak

Yabancıların vatandaşlığa geçişinin kolaylaştırılmasının planlandığı Almanya’da, bu kapsamda hazırlanan tasarı ilgili bakanlıklara gönderildi.

Fotoğraf: AA

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu hükümetin koalisyon sözleşmesinde vatandaşlık yasasında reform yapılması öngörülmüştü.

DW Türkçe’nin Alman haber ajansından (DPA) aktardığına göre, planlanan yasal değişiklikle birlikte, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar, sahip oldukları vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayacak. Böylelikle, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmenlerin çifte vatandaş olabilmesinin önü açılıyor.

Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlığına geçiş için gereken Almanca bilme şartının esnetilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, vatandaşlığa geçmek isteyenlerin Almanca bildiğini kanıtlaması kolaylaştırılacak ve 67 yaş üzerindekiler için vatandaşlık testi kaldırılacak. Böylece, ‘misafir işçi’ olarak adlandırılan ve Almanya’ya geldikleri ilk yıllarda Almanca ve uyum kursu gibi imkanlara sahip olmayan kuşağın vatandaşlığa geçişi kolaylaşacak.

Almanya’ya iş gücü göçü anlaşmalarıyla gelmemiş olan 67 yaş üzerindekiler için de aynı kolaylıkların geçerli olması planlanıyor.

Almanca şartı konusunda istisnai durumlarda genç yabancılara da kolaylıklar öngörülüyor. Örneğin, bir aile bireyinin bakıma muhtaç olması halinde, vatandaşlığa başvuran kişinin günlük hayatta Almanca olarak kendini ifade edebilmesi yeterli sayılabilecek.

Beş yıl yaşayan vatandaşlık alacak

Ayrıca tasarıda yasal olarak Almanya’da beş yıldır yaşayan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınması öngörülüyor. Halen geçerli olan yasal düzenlemede, Almanya’da sekiz yıldır yasal olarak yaşayan ve süresiz oturma izni olan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınıyordu.

Öğrenim sırasında veya meslekte sıra dışı başarılar göstermek, gönüllü sosyal faaliyetlerde bulunmak veya Almanca’yı çok iyi bilmek gibi uyum konusunda özel çabaları olanlar içinse bu sürenin üç yıl olması planlanıyor.