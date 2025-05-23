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Yaramazlara biraz batar!

Tartıştıktan sonra abisinin evinin tavanını hiltiyle deldi

Bursa’da bir kişi, altındaki dairede oturan abisinin evinin tavanını hiltiyle deldi.

Fotoğraflar: AA

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde geçen yıl vefat eden babaları K.Ö.’den miras kalan apartmanda yaşayan B.Ö.’yle üst katında oturan kardeşi A.Ö. arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.


Tartışmanın ardından A.Ö., yaşadığı evin tabanına kırıcı aletle zarar vererek abisinin dairesinin tavanında iki delik açtı.

B.Ö. kardeşinin evden çıkması için kendisine baskı uyguladığını söylüyor.

Abi, polise giderek kardeşi hakkında şu suçlamalarla şikayetçi oldu:

  • Mala zarar verme
  • Hakaret
  • Tehdit

B.Ö. ayrıca kardeşinin sadece kendisini değil, diğer bina sakinlerini de rahatsız ettiğini iddia ediyor.

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