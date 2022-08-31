Tartışmalı golle berabere biten maç 50 yıl sonra tekrarlandı

Britanya’da, 50 yıl önce oynanan maçta tartışmalı bir gol atan oyuncu, takım arkadaşları ve rakipleri bularak maçın tekrarlanmasını sağladı.

Fotoğraflar: BBC

Wirral’de yaşayan Graeme Jones, öğrencisi olduğu Gayton İlkokulu’nun futbol takımının yine Wirral’deki St Peter’s İlkokulu’yla oynadığı maçta beraberlik golünü attı. ‘Wirral derbisi’ndeki gol sayıldı ancak rakipler uzun süre Jones’un gol öncesinde faul yaptığını söyleyerek itiraz etti.

‘‘Faul olduğunu biliyordum ama çocukluk aklı işte. Yıllar sonra St. Peter’s’ın golünü atan ardakaşım Craig Allen, ‘Herkes senin tartışmalı golünü hatırlıyor’ deyince maçı yeniden oynamaya karar verdim. Zaten düşündükçe üzülüyordum” diyen Jones, bir yıl süreyle o gün maçta sahada olan oyuncuları aradı. Büyük çoğunluğuna ulaştı.

Maçın tekrarında St Peter’s yani Jones’un takımının rakibi 6-2 kazandı.

Sahadaki tüm oyuncuların 60 yaşında olduğunu, bazılarının kent ve yurt dışından gelmeyi kabul ettiğini söyleyen Jones şöyle devam etti: ”Yıllar sonra bir araya gelmek güzel oldu. Güzel bir gün geçirmenin yanı sıra yıllar önce yapılan hatayı telafi etmiş olduk. İçten içe utanıyordum. Artık içim rahat. Günümüz futbolunda benim yaptığım harekete asla izin verilmez.”

Jones’un rakip takımdaki arkadaşı Craig Allen bu kez iki gol atmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken maçın tekrarı sayesinde iki okula da spor ekipmanı alınması için 2 bin sterlin bağış toplandı.