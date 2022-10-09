Tarlaya gömülen bebek cesedi bulunmuştu: 23 gün çatıda saklanmış

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili tutuklanan kadın, emzirirken öldüğünü söylediği bebeğin cesedini 23 gün çatıda sakladığını anlattı.

Fotoğraf: AA

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 6 Ekim’de toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmuş, anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiğinden şüphelenilen kız kardeşi B.Ç. (23) gözaltına alınmıştı. B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmış, kız kardeşi B.Ç. serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre B.Ç, emniyetteki ifadesinde, kızını 12 Eylül’de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde dünyaya getirdiğini, 14 Eylül’de evde emzirirken boğulduğunu, aynı gün çatıya çıkardığı cesedi, 6 Ekim’e kadar burada sakladığını ve evine yakın yerdeki tarlaya gömdüğünü anlattı.

Bebeğin Ordu Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor.