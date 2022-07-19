Tarlalar arasında yolculuk

Tren yolculuğu insanı dinlendirebilir. Hedefteki kent, kasaba, köye doğru yol alırken camdan bakıp etrafı izlemek anıları tazeleyebilir, hayal kurdurabilir ve akıldaki sorunları kısa bir süreliğine de olsa geri plana itebilir.

Kalabalık kentlerdeki yolculuklar için geçerli olmasa da kırsal kesimdekiler, şehirlerarası seferler için geçerlidir.

Fotoğraflar: AA

Kars’ın merkezinden 59 kilometre uzaklıktaki Akyaka’ya ve ters yönde sefer yapan raybüsler (demiryolu otobüsü) işte böyle bir yolculuk fırsatı sunuyor yolcularına.

Adı ‘tren’ olmasa da demiryolu seyahatinin konforunu yaşatıyor. Yeşil ve sarı tonlardaki tarlaların arasından geçen raybüslerle yolculuk yapanlar belirli bir süre için hayatın koşuşturmasında kopup doğanın güzelliğine kaptırıyor kendilerini.

Uçsuz bucaksız yeşilliğe, tarlalardaki ürünlerin renk cümbüşüne ve sessizliğe kendini kaptıranlar yolculuk bitince ‘hayatın gerçeklerine’ dönüyor. Belki çoğu yolculuk sırasında kurduğu, bir gün koşullar elverdiğinde doğayla iç içe yaşama veya en azından uzun bir tatil yapma hayalini de geride bırakıyor.