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Yaramazlara biraz batar!

Tarlada çalışan iki kişi yıldırım isabet etmesi sonucu öldü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan iki kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yavuç köyü mevkisinde sarımsak tarlasında çalışan Hikmet Şen ile Salim Demir’e yıldırım isabet etti.


Annesi ve komşusuna yıldırım isabet ettiğini gören Hakkı Şen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hakkı Şen, yıldırım isabet eden iki kişiyi traktörle tarladan köy yoluna kadar getirdi.

112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şen ve Demir yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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