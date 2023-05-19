Tarkan, Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Sanatçı Tarkan, Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölümü yayımladı.
Megastar’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımı şöyle:
Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar