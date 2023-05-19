Tarkan, Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Sanatçı Tarkan, Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.

Fotoğraf: AA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölümü yayımladı.

Megastar’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımı şöyle:

Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar