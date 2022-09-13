Tarım bakanı, eğitimde topa gireyim derken Erdoğan’la ters düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin her ile üniversite açmasını konuşmalarında sık sık överken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tek çözümün üniversite mezunu olmaktan geçtiğini görenler, ne kadar yanıldıklarını, ara eleman ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır sanıyorum” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Erdoğan, konuşmalarında sık sık AKP’nin her ile üniversite açmasıyla övünüyor. Cumhurbaşkanı en son 15 Ağustos’taki konuşmasında şunları demişti: “Hakkari’de de üniversite var, Şırnak’ta da üniversitemiz var, Iğdır’da da üniversitemiz var. Hangi ilimiz olursa olsun, hepsinde elhamdülillah üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor ve onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik.”

Bunun yanında Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin sayısı 15 senede 10 kat arttı.

Üniversite mezunu işsizlerin sayısı son üç yılda ikiye katlanırken, rakamlara göre her dört işsizden biri de üniversite mezunu. Üniversite mezunu işsiz sayısının artışında Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısının hızla artması da etkili. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 verilerine göre Türkiye artık Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisinin olduğu ülke.

Bugün Konya’da ‘Gençler Tarım ile Buluşuyor’ programında konuşan Kirişci, şunları dedi: “Bugün geldiğimiz noktada, tek çözümün üniversite mezunu olmaktan geçtiğini görenler, ne kadar yanıldıklarını, ara eleman ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır sanıyorum. Geçmişte meslek liselerinin başına neler geldiğini burada hatırlatmaya gerek yok. Bakanlık olarak bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzaladığımızı, tarımda ara eleman ihtiyacı için çalışma başlattığımızı buradan açıklamak istiyorum.”