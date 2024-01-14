Yaramazlara biraz batar!

900 yıl sonra ilk: Danimarka kraliçesi tahtı oğluna devretti

Yarım asırdan fazladır tahtta olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik’e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi.

Fotoğraf: AA

Margrethe, tahta çıkışının 52’nci yıl dönümünde görevinden feragat etti.


Kraliçe, Kopenhag’da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı’nda  Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.

Oğlu Prens Frederik’e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.

Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023’teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary’e bırakacağını açıklamıştı.

Kraliçe, 1972’de taç giymişti.

Danimarka kraliçesi tahttan çekildi

SON HABERLER

İBB’ye bir kumpas daha: Bozuk otobüs

İstanbul’da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşılıp otobüsün bozukmuş gibi gösterildiği, sonra da set kurulup çekim yapıldığı ortaya çıktı.

Lale Oraloğlu’nu kimse hatırlamazsa ben hatırlarım!

Hüzünlerle yaraları dağlanmış değerli sanatçının bir seslendirme sonrası, beyin kanamasıyla aramızdan ayrıldığını, Doğu Beyazıt’da sokakta bir işportacıdan aldığı çay takımı için altı ay hapis yattığını, hapishane anılarını ‘Kadınlar Koğuşu’ diye oyunlaştırdığını, hayatla hiçbir anlaşmaya yanaşmadan bildiği gibi yaşadığını, yıllarca gazetecilik-yazarlık yaptığını, senaryo yazdığını, yönetmenlik yaptığını, kozasını ördükçe hayat onun bir kelebek olduğunu; kim hatırlayacak?