‘Tarihin sıfır noktası’ Göbeklitepe’de yeni bulgulara rastlandı

En eski tapınak olma özelliğine sahip, ‘tarihin sıfır noktası‘ olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında, M.Ö. 13 bin 600’lü yıllara kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı.

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AA’nın aktardığına göre Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyenleri, eski dönemin iklim ve su kaynaklarını araştırdı.

Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Güzel ve ekibi tarafından yapılan çalışma kapsamında sondajlardan alınan numuneler incelendi.

Analizler sonucunda, M.Ö. 13 bin 600 ile M.Ö. 8 bin 200 tarihleri arasına ait polenlerin izleri bulundu.

Göbeklitepe insanlarının yaşadıkları dönemlere ait olan bu polenler sayesinde dönemin bitki örtüsü ve iklimi hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Güzel, araştırmanın bölgenin tarihi ve bitki çeşitliliği açısından çok önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bitki toplulukları içerisinde Artemisia (yavşan otu) stepleri, Asteraceae Cichorioideae, Asteraceae Asteriodeae (yıldız şeklinde çiçekleri bulunan bir cins) ve Poaceae (çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası) otsul bitkileri çoklukla görüldü. Artemisia stepleri örneklerde 12 metrede yüzde 44’lere varırken, otsul bitkilerden Asteraceae Cichorioideae yüzde 38-41 arasında kaydedildi. Poaceae familyasına ait polenler yüzde 6.1’e varırken, Asteriodeae familyasına ait polenler yüzde 7-12.9 arasında bulunmuştur. Araştırmalarda ayrıca Quercus (meşe), Salix (söğüt), Juglans (ceviz), Pinus (çam), Abies (göknar) ve Juniperus (ardıç) türlerine de rastlandı.”