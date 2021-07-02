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Yaramazlara biraz batar!

Tarihin en büyük cinsel istismar davası anlaşması: 850 milyon dolar

Amerikan İzcileri’nden (BSA) 60 bin kişinin dahil olduğu cinsel istismar davası 850 milyon dolarlık (7,4 milyar lira) anlaşmayla sonuçlandı.

Fotoğraf: Reuters

2012 yılında Los Angeles Times’ın yayınladığı belgeler yavrukurt liderleri hakkında 5 bin ‘uygunsuz‘ davranış suçlamasını detaylarıyla ortaya çıkarmıştı.


BSA geçen yıl kurbanlardan özür dilemiş ve iflas açıklamıştı. Cinsel istismar mağdurları için ayrıca bir tazminat vakfı kuracağını duyurmuştu.

Avukatlar davayı sonuçlandıran anlaşmanın ABD tarihinin en yüksek meblağlı cinsel istismar davası anlaşması olacağını belirtti. 111 yıllık organizasyon ise bunun ‘mağdurları adilce tazmin edecek ve izciliğin geleceğini garanti altına alacak küresel bir çözüme ulaşma çabalarının parçası’ olduğunu söyledi.

Yargıç tarafından onaylanması gereken anlaşmanın milyonlarca dolar ödemek zorunda kalacak sigortacıların muhalefetiyle karşılaşabileceği belirtildi.

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