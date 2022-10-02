Tarihi eserleri 2,5 milyon liraya satmaya çalışan üç kişi yakalandı

Başkentte tarihi eserleri 2,5 milyon liraya satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde Ö.H, M.A. ve H.Ö.’nün tarihi eserleri 2 milyon 500 bin lira karşılığında piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda Ö.H. ve M.A. Mamak’ta, H.Ö. Etimesgut’ta yakalandı.

Ö.H. ve M.A’nın üzerinde 1 milyon liraya satmaya çalıştıkları, çeşitli ülkelere ait 61 madeni para, çeşitli ebat ve figürlerde 24 obje ve bir heykel bulundu.

H.Ö.’nün üzerinde de 1 milyon 500 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı 73 sikke ve madeni para, 11 kağıt para ve bir obje ele geçirildi.

Tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere el konulurken Ö.H. ve M.A. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. H.Ö. hakkında adli işlemler sürüyor.