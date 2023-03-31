Tarantino çizgi roman kahramanı

Quentin Tarantino’nun iniş çıkışlarla dolu hayatı ve yönetmenlik kariyeri, ‘Quentin by Tarantino’ adıyla çizgi romana uyarlandı. Titan Comics etiketiyle yayınlanacak eser, 17 Ekim 2023’te okurla buluşacak.

Yazar, çizer ve manga eğitmeni Amazing Ameziane, birinci şahıs anlatısını benimseyerek yönetmenin, California’daki mütevazı bir video dükkanında çalıştığı dönemden ‘Rezervuar Köpekleri’, ‘Ucuz Roman’, ‘Soysuzlar Çetesi’ gibi yapımlarla çığır açışına ve son filmi ‘Bir Zamanlar Hollywood’a uzanıyor.

Tarantino’nun merkezde yer aldığı çizgi romanda, en sevdiği Godard filmi ‘Çete’ posteri, Oscar heykelciği, filmlerinde yer verdiği kurgusal burger zinciri Big Kahuna’ya ait paketler gibi hayatından pek çok iz yakalamak mümkün.

Titan Comics’in başkanı Duncan Baizley, Tarantino’nun tartışmasız son büyük yönetmen olduğunu kaydederek çizgi romanın ‘yeni bir Tarantino filmi izleme’ hissi uyandıracağını belirtti:

“Onun filmleri türlere, yönetmenlere ve yıldızlara, birlikte büyüdüğü kitaplara ve çizgi romanlara yazılmış aşk mektupları. Bu nedenle yazar, sanatçı ve Tarantino meraklısı Amazing Améziane’nin, bu müstesna kariyerin üslup değişimlerini ve evrimini neredeyse Tarantino’nun muhtemelen çekeceği türden bir filmdeki gibi -yetenek ve zekâ dolu, lanet olası bazı unutulmaz diyaloglar eşliğinde- yakalaması mükemmel bir fikir. Quentin’in de bu çalışmayı onaylayacağını düşünüyorum.”

Çizgi roman 17 Ekim’de piyasaya çıkacak.