Tapu müdürlüklerinde yeni dönem: Eski tip nüfus cüzdanları geçersiz

Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanları kullanılamayacak.

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Türkiye genelinde çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016’dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimlikler kullanılıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.

Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak.

Uygulamayla işlem hızının artması ve sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025’ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapamayacak.

Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık’a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet’ten yapılabilir.