Tanju Özcan’a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteciye soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a cevap olarak paylaştığı video tepkilere neden olan Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tanju Özcan kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemesiyle gündeme gelmişti. Özcan’ın ifadelerine kendi partisinden de tepki gelirken söz konusu teklif geçen hafta belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilerek komisyona sevk edilmişti.

Saadat, paylaştığı videoda Özcan’a şunları söylemişti: “Sen bizim için geride kalmış, eğitimsiz diyorsun. Senin ülkende gençler hangi halde? Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google’a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemizi savaşla bozmuşsalarsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar.”

Saadat’ın videoda ayrıca Özcan için “Kim bu adam? Şerefsizin teki” dediği görülüyor.

Başsavcılığın açıklamasında, ‘söz konusu videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı’ ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın ‘suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı’ kaydedildi.

Şüpheli hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.