Tanınmaz haldeki cesetlere ‘yüzlendirme’ tekniğiyle adli vakalar çözülüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı antropoloji laboratuvarında tanınmaz hale gelmiş cesetlerin kafataslarına ‘yeniden yüzlendirme‘ tekniği, kayıp çocuklar için ‘adli yaşlandırma‘ uygulanarak vakalar aydınlatılıyor.

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AA’nın haberine göre laboratuvarlarda kullanılan gelişmiş teknoloji aydınlatılmamış olayların çözülmesine yardım ediyor. Kriminal Daire Başkanlığı birimleri, ‘fiziki antropoloji ve adli osteoloji (kemik bilimi)’ yöntemlerini kullanarak yaptıkları incelemelerle kimliklendirme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Herhangi bir vakada bulunan iskelet ya da kemik parçalarının öncelikle bir insana ait olup olmadığını belirleyen ekipler, sonrasında insana ait olduğu tespit edilen kemiklerden yola çıkarak kişinin cinsiyet, yaş ve boy uzunluğunu belirliyor.

Laboratuvarlara son beş yılda gelen 3 bin 863 kemik ve iskelet parçası uzman ekip tarafından incelendi.

Antropoloji laboratuvarlarında tanınmaz hale gelmiş vakalar ve kayıp kişilerin kimlik tespitlerinin yapılmasında ‘yeniden yüzlendirme‘ metodu kullanılıyor.

Uzmanlar kendilerine ulaştırılan kafataslarına yüzlendirme işlemiyle kayıp kişinin yüzüne yüksek oranda benzer bir profil elde ediyor. 2018’den bugüne kadar 203 vakada kullanılan yeniden yüzlendirme tekniğiyle ortaya çıkan eşkal, kişinin kimliğinin tespitinde kolaylık sağlıyor.

Antropoloji laboratuvarlarında kayıp çocuk ve erişkinlerin bulunması amacıyla iskelet üzerinde kimliklendirmeye yönelik incelemelerle kolluk kuvvetlerine destek veriliyor.

Çocuğun kaybolduğu ana ilişkin fotoğraflar üzerinden inceleme yapan ekipler, zaman ilerledikçe yüze ait oran ve orantılardaki değişikliği hesaplayarak kayıp kişinin mevcut haline yüksek oranda yakın fotoğraflar elde ediyor. Elde edilen günsel fotoğraflar sayesinde kayıp kişinin bulunması kolaylaşıyor.

Söz konusu yöntemle 2018-2022 tarihlerinde toplam 548 adli yaşlandırma yapıldı.