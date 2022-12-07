Tamino bir kez daha İstanbul’a geliyor

‘Habibi’ ve ‘Indigo Night’ şarkılarıyla Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tamino, bir kez daha Gezgin Salon’a konuk oluyor. Konser, 18 Şubat’ta Volkswagen Arena’da.

Tamino

Belçika, Mısır ve Lübnan kökenli Tamino, 2019’da yayımladığı ilk albümü ‘Amir’ ile çoğunluğunu Türkiye’deki dinleyicilerin oluşturduğu büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Tamino, 23 Eylül’de çıkardığı ikinci albümü ‘Sahar’ ile 18 Şubat’ta İstanbul’a gelerek dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

‘Sahar’, Tamino’nun Antwerp’teki dairesinde ortaya çıktı. Gitar ve piyano çalmakta zaten usta olan sanatçının Suriyeli bir mültecinin eğitmenliğinde çalmaya başladığı ut, yazdığı yeni şarkılara ve yakaladığı melankolik evrene damgasını vurdu. Radiohead’in basçısı Colin Greenwood, prodüktör ve ses mühendisi PJ Maertens ve davulcu Ruben Vanhoutte de albüme katkı sundu.

Biletler, 8 Aralık Perşembe günü başlayacak İKSV Lale Kartlılara özel öncelikli ve indirimli satışların ardından 9 Aralık Cuma Passo’da genel satışa açılacak.